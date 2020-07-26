Türkiye Heybeliada’da tekne kazası

Heybeliada’da tekne kazası

Türkiye

Heybeliada’da tekne kazası

İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü. Heybeliada açıklarında Deniz Taksi 25 adlı tekne alabora oldu. Teknedeki mürettebatla birlikte 27 yolcu Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından kurtarıldı. Yolculardan 11’i hastaneye kaldırıldı.

26 Temmuz 2020, Pazar 03:26 Son Güncelleme:
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Adalar Kaymakamlığı kazanın saat 00.50 sırasında yaşandığını açıkladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olan teknedeki yolcu ve mürettebatların Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan yolculardan 11’inin hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

İHA

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