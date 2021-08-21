Heybeliada’da yangına müdahale için bölge halkı seferber oldu

Heybeliada Eski Değirmenyeri bölgesinde saat 13.15’te alevler yükseldi. İtfaiyenin yanı sıra ada sakinleri ve gezmek için gelenler alevlerin yükseldiği bölgeye ellerinde su bidonlarıyla koştu. Alevlerin ulaştığı Aşıklar tepesinde vatandaşlar insan zinciri oluşturarak ellerindeki su bidonlarıyla yangına müdahale etti. Terlikle yanan alana koşanlardan bazıları ayaklarından yaralandı. Yangın saat 14.55’te söndürüldü.

Vatandaşlar soğutma çalışmalarına da katıldı. Yanan alanın yakında bulunan kışladaki askerler, vatandaşlara su takviyesi yaptı. O zincirde yer alanlardan Yunus Emre İpek, "Ada’da ikamet ettiğim evde balkona çıktığımda dumanları gördüm. Adalıyız biz. Her Adalı gibi elimizden geleni yapmak için gönüllü kıyafetlerimizle sağ olsun Orman Genel Müdürlüğü’nün dağıttığı ekipmanlarla alana çıktık. Elimizden geleni yaptık" dedi.

DHA