Kültür & Sanat Heyecanla bekleniyordu! Ve tarih belli oldu

Heyecanla bekleniyordu! Ve tarih belli oldu

Kültür & Sanat

Heyecanla bekleniyordu! Ve tarih belli oldu

Berkay Ateş, Sibel Kekilli ve Pınar Deniz’in rol aldığı Karanlık Gece filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin galası şubat ayında İstanbul'da yapılacak.

21 Ekim 2021, Perşembe 21:06 Son Güncelleme:
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Sibel Kekilli, Berkay Ateş, Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı “Karanlık Gece” filminin çekimleri Antalya’da tamamlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi heyecanlandıran “Karanlık Gece” filminin konusu ise işlenmiş bir cinayetin beyaz perdeye uyarlanması.

Filmin yönetmenliğini Özcan Alper üstlenirken yapımcılığını Baykuş Yapım’dan Bülent Makar, Nar Film’den Soner Alper ve BKM üstlendi.

SİBEL KEKİLLİ GALAYA GELİYOR!

Şubat ayından İstanbul’da yapılacak olan film galasına başrol oyuncu Sibel Kekilli’nin katılacağı haberlerinin kulislerde dolaşması şimdiden sinema severlerin oldukça dikkatini çekti.

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