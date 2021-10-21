Heyecanla bekleniyordu! Ve tarih belli oldu

Sibel Kekilli, Berkay Ateş, Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı “Karanlık Gece” filminin çekimleri Antalya’da tamamlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi heyecanlandıran “Karanlık Gece” filminin konusu ise işlenmiş bir cinayetin beyaz perdeye uyarlanması.

Filmin yönetmenliğini Özcan Alper üstlenirken yapımcılığını Baykuş Yapım’dan Bülent Makar, Nar Film’den Soner Alper ve BKM üstlendi.

SİBEL KEKİLLİ GALAYA GELİYOR!

Şubat ayından İstanbul’da yapılacak olan film galasına başrol oyuncu Sibel Kekilli’nin katılacağı haberlerinin kulislerde dolaşması şimdiden sinema severlerin oldukça dikkatini çekti.