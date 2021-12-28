Heyecanlandıran gelişme! Her yıl yeni aşıya gerek kalmayacak

Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulu'ndaki bilim insanları halk arasında Grip diye bilinen influenza virüsü üzerine yaptıkları araştırmada virüsün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfettiler.

RASYONEL AŞI TASARIMININ ÖNÜ AÇILDI

Scripps Research'te Biyoloji profesörü olan kıdemli yazar Andrew Ward, yeni buluşları için "Bir virüs üzerinde yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan verici çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor." dedi.

HER YIL DEĞİŞEN GRİP AŞILARI TARİH OLABİLİR

Grip sürekli mutasyona uğrayan bir virüs olduğu için günümüzde kullanılan grip aşıları her yıl DSÖ'nün belirlediği yeni tiplemelere göre güncelleniyor.

Bunun sebebi ise kısaca şöyle açıklanabilir: Günümüzdeki grip aşıları virüste 'hemaglutinin' yani 'HA' adlı proteinin baş kısmını hedef alıyor. Virüsün bu kısmı ise en değişken bölümlerden birisi ve mutasyona açık. Yani aşının yeni mutasyonlara göre her yıl güncellenmesi gerekiyor.

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMAYAN KISMINA BAĞLANAN ANTİKORLAR

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sırasında bazı antikorların proteinin sürekli mutasyona uğrayan baş kısmına değil değişkenliği az olan sap kısmına da bağlanabildiğini keşfetti.

Ekibin 'çapa' olarak adlandırdığı ve virüsün uzun süredir göz ardı edilen bu bölümüne bağlanan antikorlar yeni bir evrensel aşı için umut ışığı oldu.

MUTASYONDAN DAHA AZ ETKİLENEN AŞILAR

Yeni evrensel grip aşısı şu anda erken klinik denemelerde. Fareler üzerinde denenen aşı üç farklı virüsünün neden olduğu enfeksiyona karşı güçlü koruma sağladı. Chicago Üniversitesi'nden kıdemli yazar Patrick Wilson müjdeyi verdi ve "Çok sayıda varyantta ortak bölgeleri belirleyerek mutasyonlardan daha az etkilenen aşılar tasarlayabiliriz." dedi.

HER YIL 650 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Yaygın olarak grip olarak adlandırılan Influenza solunum sisteminize burnunuza, boğazınıza ve akciğerlerinize saldıran bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Çoğu durumda, grip kendi kendine geçer, ancak bazen ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, grip yılda 290.000 ila 650.000 kişiyi öldürüyor. 5 yaşın altındaki küçük çocuklar, 65 yaşından büyük yetişkinler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip komplikasyonları gelişme riski daha yüksek.