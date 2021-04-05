Bakım Heyecanlandıran keşif: Gür saçların sırrı 'huzur'da saklı

Heyecanlandıran keşif: Gür saçların sırrı 'huzur'da saklı

Bakım

Heyecanlandıran keşif: Gür saçların sırrı 'huzur'da saklı

Stres altındayken saçlarımız erken yaşlanma döngüsüne giriyor, bu durum da kıl büyümesini tamamen durduruyor. Yapılan yeni bir araştırma, gür saçlara sahip olmak için stres faktörünün tamamen ortadan kalmasının ve huzurun gerektiğini ortaya çıkardı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 09:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD’nin Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmalarda, saçların uzaması için ‘huzur’un şart olduğu belirlendi. Buna göre farelerin saç köklerindeki kök hücreler, stres nedeniyle baskılanıyor. Bu stres faktörü ortadan kalkınca saç yine doğal bir şekilde uzuyor. İnsanların stres altındayken saçları erken ‘yaşlanma’ evresine giriyor. Yani kıl büyümesi tamamen duruyor. Bu bulgular, kronik strese bağlı saç dökülmesini önlemek açısından bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

Stres saç dökülmesine neden oluyor

Öte yandan, AA'da yayınlanan haberde, kronik stres sırasında saç folikülü kök hücrelerinin dinlenmeye geçtiği, böylelikle dejenerasyona uğrayan saçın döküldüğü gözlendi. Araştırmada farelere, kronik stresin artırdığı kortikosteron (böbrek üstü hormonu) verildiğinde, kök hücreler üzerinde dökülmeye yol açan bu etkinin oluştuğu keşfedildi.

"DOKULARI TEMELDEN DEĞİŞTİRİYOR"

Araştırma ekibinin lideri Ya-Chieh Hsu, "Bu çalışma ile stresin aslında kök hücre aktivasyonunu geciktirdiğini ve saç folikülü kök hücrelerinin, dokuları canlandırma sıklığını temelden değiştirdiğini gördük" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Soğan suyu mucizesi: Saç dökülmesini tedavi ediyor!Saç maskeleri kelliğe neden olabilirSaç dökülmesini durduran 10 etkili besin


Yazarlarımızdan
Öner Döşer
5 Nisan haftasına astrolojik bakış: Bağışıklığınızı güçlendirin!
Öner Döşer
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Billie Eilish
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Senden hoşlanmadığını gösteren işaretler
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatları ilk üçte
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Soğan suyu mucizesi: Saç dökülmesini tedavi ediyor!