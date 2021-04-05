ABD’nin Northwestern Üniversitesi’ndeki araştırmalarda, saçların uzaması için ‘huzur’un şart olduğu belirlendi. Buna göre farelerin saç köklerindeki kök hücreler, stres nedeniyle baskılanıyor. Bu stres faktörü ortadan kalkınca saç yine doğal bir şekilde uzuyor. İnsanların stres altındayken saçları erken ‘yaşlanma’ evresine giriyor. Yani kıl büyümesi tamamen duruyor. Bu bulgular, kronik strese bağlı saç dökülmesini önlemek açısından bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

Stres saç dökülmesine neden oluyor

Öte yandan, AA'da yayınlanan haberde, kronik stres sırasında saç folikülü kök hücrelerinin dinlenmeye geçtiği, böylelikle dejenerasyona uğrayan saçın döküldüğü gözlendi. Araştırmada farelere, kronik stresin artırdığı kortikosteron (böbrek üstü hormonu) verildiğinde, kök hücreler üzerinde dökülmeye yol açan bu etkinin oluştuğu keşfedildi.

"DOKULARI TEMELDEN DEĞİŞTİRİYOR"

Araştırma ekibinin lideri Ya-Chieh Hsu, "Bu çalışma ile stresin aslında kök hücre aktivasyonunu geciktirdiğini ve saç folikülü kök hücrelerinin, dokuları canlandırma sıklığını temelden değiştirdiğini gördük" ifadelerini kullandı.







