Doğa Heyelan anı kamerada

Heyelan anı kamerada

Doğa

Heyelan anı kamerada

Sinop-Ayancık karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan an be an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

20 Ocak 2022, Perşembe 18:03 Son Güncelleme:
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Sinop-Ayancık karayolunda heyelan meydana geldi.

Gerçekleşen heyelan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde heyelandan hemen önce bir aracın geçtiği gözlemlendi.

Sinop'ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, heyelana neden oldu. Sinop-Ayancık karayolu heyelan nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapandı.

Sinop'ta geçen günlerde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Sinop Ayancık karayolunda saat 12.00 sıralarında heyelan meydana geldi. İlçenin Sinop merkez ile bağlantısını sağlayan karayolu, oluşan heyelanın ardından kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çalışma yaparak tahribatı ortadan kaldırdı.

İHA

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