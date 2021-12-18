Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

Heyelan, eski Ereğli-Kandilli yolu Keşkek köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede 3 gündür devam eden sağanak yağış sonrası, heyelan meydana geldi. Keşkek köyü sakinlerinin ulaşımını sağladığı Eski Ereğli Kandilli yolu trafiğe kapandı. Zonguldak İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bölgede incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Hasan Yılmaz’ın da yer aldığı Özel İdare ekiplerinin incelemelerinde, toprağın yoldan alınması daha büyük bir heyelana yol açabileceğinden, detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.

Keşkek köyü Muhtarı Hasan Yılmaz, yolu yaklaşık 80 yıl önce köylünün yaptığını belirtti. Köyde bu güzergahı kullanan 500 kişinin heyelan nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen muhtar Yılmaz, "Burası Kandili’yi Ereğli‘ye bağlar. Bizim halk otobüslerimizin çalıştığı köyümüzden Balı köyüne gider. Yani 70-80 yıl evvel yaptığımız, köylünün kazma kürekle yaptığı ana yolumuz bizim burası. Bir altta tren yolu çalışıyordu. Bir altta da Köseağzı var. Uzun Mehmet’in kömürü bulduğu yer. Yani burada iki tane yol güzergahı var. Üzerinde iki tane tavuk çiftliği var. İleride TTK var. Yani bu yol 80 yıldır çalışan bir yolumuz." dedi.

İlçeye bağlı Keşkek köyünde meydana gelen heyelanın büyüklüğü ise drone ile görüntülendi. Yolun toprak ve kaya parçalarıyla tamamen kapandığı görülüyor.

İHA