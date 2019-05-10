Heykel sanatı yeni keşifleri bekliyor!

Yarışma sonunda dereceye giren 10 eser, açık hava heykel sergileri için en güzel mekanlardan biri olan Kemer Country Club’ın geniş çim alanlarında, küratöryel bir düzenlemeyle “Heykel de Yeni Keşifler” sergisi kapsamında kamuoyuna sunulacak.

Seçici kurul tarafından sergilenmeye hak kazanmış eserlerden oluşan sergi; 10 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek davetle açılacak. Sanatçılar bu davette basın, koleksiyoner, küratör ve galerilerle bir araya gelecekler.

Sergi 10 Haziran – 17 Haziran 2019 arası Kemer Country Hotel önündeki çim alanda açılıp, daha sonra Kemer Country geneline konumlanacaktır. Ziyaretçilere yol haritası verilerek, sergi 11 Ekim Cuma 2019 günü sona erecek.

Yaz dönemi boyunca Kemer Country Club'ta sergilenecek olan eserler 11 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek müzayede ile satışa sunulacak.

Eser sahibi sanatçıların payı ödendikten sonra ayrılacak bütçe ile genç heykel sanatçılarının üretimlerinin destekleneceği bir fon oluşturulacak.

Yarışmaya başvurular 10 Mayıs - 28 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Yarışmaya başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi; http://www.kemercountry.com/tr/haberler adresinden edinilebilir.

"Heykelde Yeni Keşifler" Yarışması Seçici Kurulu

Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Koleksiyoner),

Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu),

Banu Çarmıklı (Sanat Yazarı /Koleksiyoner),

Derya Yücel (Küratör/Sanat yazarı),

Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı /Koleksiyoner),

Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı/Odunpazarı Modern Müze Kurucusu),

Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni),

Sabiha Kurtulmuş (Merkur Galeri Kurucusu /Sanat Danışmanı),

Seçkin Pirim (Sanatçı).

Melike Bayık (Küratör/sanat yazarı),

Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı),