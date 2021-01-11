AA muhabirinin Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için söz konusu alanlarda yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Arıcılık destekleme konuları, arı ürünleri üretiminde kullanılacak boş kovan, şurupluk, bal sağım çadırı, güneş paneli, makine, alet-ekipman ve seyyar arıcı barakası gibi malzemeleri kapsayacak. Destekten, 81 ildeki Arı Yetiştiricileri Birliği veya Bal Üreticileri Birliğine üye, Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) müracaat tarihi itibarıyla en az 3 yıldır kayıtlı, AKS'deki aktif kovan sayısı bakımından 50 ve üstü arılı kovana sahip, bal üretimine ilaveten bulunduğu bölge ve ekotip dikkate alınarak diğer arı ürünlerinden arı sütü, polen, propolis, arı ekmeği (perga), arı zehiri, apilarnilden en az ikisini üreteceğini taahhüt eden arıcılar faydalanabilecek.

İpek böceği yetiştiriciliği projesi kapsamında Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Muğla, Sakarya, Sivas, Tunceli ve Yozgat'ta, besleme evi inşaatı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımları desteklenecek. Kaz ve hindi yetiştiriciliği kapsamında ise damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet, ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet, ekipman alımı yer alacak.

Kars'ta 1000 adet kapasiteli damızlık kaz, Ardahan, Kars, Muş ve Ordu'da 500'er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta 1000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecek. Yatırım konularına göre gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecek.

Desteklenecek yatırım konuları

Yatırım konularına göre hibe oranı, makine, alet- ekipman ve arıcı barakası alımı için arıcılıkta yüzde 50, besleme evi yapımı, makine, alet, ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi için ipek böcekçiliğinde yüzde 100, yeni inşaat yapımı, makine, alet, ekipman alımı için kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yüzde 75 olarak uygulanacak.

İlgili Haberler Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu







