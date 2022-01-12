Hibe desteği başvuruları başladı! Bakan Pakdemirli duyurdu...
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, 'Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir' dedi.
12 Ocak 2022, Çarşamba 09:56 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, 'Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başladı. Çiftçilerimiz bulundukları şehirlerdeki il müdürlüklerine giderek başvurularını gerçekleştirebilir' dedi.
DHA
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