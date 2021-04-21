Hibe desteği ve vergi indirimi! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

Son dakika haberleri... Türkiye, pandemi koşullarına rağmen 2020’de 169.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2021 ihracat hedefi ise 184 milyar dolar. Bu hedefe ulaşabilmek için ihracatçıya sağlanan destekler her geçen gün artıyor. 2020’de ihracatçılara bütçeden 2.75 milyar liralık destek ödemesi yapılırken, bu yıl ise yüzde 63’lük artışla 4.1 milyar liralık ödeme öngörüldü. Ayrıca e-ihracatı da teşvik etmek için 1 Ocak’tan itibaren mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti getirildi.

‘MİKRO’NUN FARKI NEDİR?

Satılacak malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif ise ve Katma Değer Vergisi (KDV) hariç fatura tutarı 15 bin Euro’dan azsa, bu e-ihracat türüne, ‘mikro ihracat’ deniyor. Yani mikro ihracat, şirketlerarası toptan ihracattan farklı olarak aslında son tüketiciye yapılan satışları kapsıyor. PTT ya da başka hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle (ETGB), ürünlerinizi yurtdışına gönderebiliyorsunuz.

AVANTAJLARI NELER?

- Bireysel müşterinize direkt satış yaptığınız için müşterinizin ülkesindeki gümrükleme vergi muafiyetlerinden de yararlanabiliyorsunuz.

- Klasik ihracattaki gibi banka teminatlarına gerek yok. Ödeme almak için e-ticaret altyapı firmanızın yönlendireceği ödeme kuruluşlarıyla anlaşmak yeterli.

- Çok sayıda ve yüksek adetli ürün gönderilmediği için risk oranı da yok denecek kadar düşük.

BAŞKA HANGİ TEŞVİKLER VAR?

- Yüzde 50 vergi indiriminin yanı sıra devletin küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) mikro ihracatı benimsetebilmek için başka teşvikleri de var. Bu teşvikler için Ticaret Bakanlığı veya ihracatçı birliklerine başvuru yapılabilir.

- ETGB sistemi ile yapılan mikro ihracat işlemleri sonrasında KDV iadesi alınabiliyor.

- Alibaba, Amazon, Etsy ve Rakuten gibi küreselpazar yerlerinde satış yapmak isteyenlerin, üyelik bedelleri yüzde 50-70 oranında devlet tarafından karşılanıyor.

- İnternet üzerinden yurtdışında verilen reklam giderlerinin yüzde 60’a kadarını devlet ödüyor.

YÜZDE 50 MUAFİYETTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Yüzde 50 vergi avantajından faydalanabilmek için aranan koşullar şunlar:

❱ Yıllık ihracatı 400 bin liraya ulaşan kişinin, kendisi sigortalı olmalı.

❱ Yıllık ihracatı 800 bin lirayı bulan kişi, kendisi sigortalı olduğu gibien az 1 sigortalı işçi çalıştırmalı.

❱ Yıllık ihracatı 1 milyon 600 bin liraya kadar olan kişi, kendi sigortalılığının dışında en az 2 işçiye iş sağlamalı.

❱ Yıllık ihracatı 2 milyon 400 bin liraya kadar olan kişi, kendi sigortalılığının yanı sıra en az 3 kişiyi istihdam etmeli.

❱ İhracat kapsamına; ağırlık ve tutar itibarıyla PTT ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları giriyor.

KAPSAM DIŞINDA KALANLAR

❱ Yıllık 2 milyon 400 bin liradan daha fazla ihracatı bulunan kişiler, sigortalı olma ve işçi çalıştırma şartlarını sağlasalar bile, yüzde 50 vergi indiriminden yararlanamıyor.

❱ İade edilen bütün mallar için hiçbir şekilde indirim yapılamıyor.

❱ Yazılım, tasarım, mimarlık ve mühendislik gibi hizmet ihracı kapsamında elde edilen kazançlar, düzenleme kapsamına girmiyor.

NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

OBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, bir işletmenin mikro ihracat yapabilmesi için izlemesi gereken yolları şöyle sıraladı:

❱ İlk olarak firmanız ve ürünleriniz hakkında detaylı tanıtım, görsel ve iletişim bilgilerinizin yer aldığı profesyonel bir web sitesi açmalısınız.

❱ E-ihracat sitesi açmak için gereken maliyet, yıllık ortalama 8 bin lira.

❱ Daha sonra gerekli olan Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı’nı (ETGB) PTT, DHL, UPS ve TNT gibi yetkilendirilmiş hızlı kargo şirketiyle irtibata geçerek alabilirsiniz.

❱ Ürünlerinizi Türkçe faturanın orijinali ve İngilizce kopyası ile birlikte yetkilendirilmiş olan kargo şirketlerine teslim etmeniz yeterli.

❱ KDV iadesi almanıziçinse, size verilmiş olan elektronik ticaret gümrük beyannamesi sorgu numarasını kullanabilirsiniz.

❱ Web siteniz mutlaka mobil uyumlu olmalı. Çünkü Google aramalarının yarıdan fazlası artık akıllı telefon üzerinden yapılıyor.

❱ Satacağınız malın; tekstil, deri, aksesuar ve hediyelik eşya gibi yükte ve pahada hafif ürünler olması gerekiyor.

❱ Alibaba, Etsy, Rakuten, Amazon, E-bay gibi global pazaryerlerinde sosyal medya hesabı açar gibi kolaylıkla hesap açarak ürünlerinizi buralara koyabilirsiniz.

❱ Sitenize müşterileri direkt olarak çekebilmek için ilgili ülkeyi hedefleyen Google, Facebook ve Instagram reklamları da verebilirsiniz.

❱ İhraç edeceğiniz ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasını bilmeniz gerekiyor. ‘tuik.gov.tr’ adresinden öğrenebilirsiniz