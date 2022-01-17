Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında, üniversitelerin belirlenen bölümlerinden mezun olanlara hibe desteği sürecinin detaylarını paylaştı.

100 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 81 ilde uygulamaya konulan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’nin başvuruları başladı. Tarım ve ormancılık sektöründe istihdama katkı sağlanmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında; tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan girişimcilere hibe desteği sağlanacak. İlgili bölümlerden mezun olan adaylar; tarım, hayvancılık, ormancılık, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerin üretimi ve paketlenmesine yönelik projeleriyle 28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Ayrıca mezunlar tarafından hazırlanacak ve gerekli koşulları yerine getiren projelere 100 bin TL hibe desteği sağlanacak.

“MEMLEKETİMİZİN EKONOMİSİNE CAN KATACAKLARDIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olan girişimci adaylarının istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde yatırımı teşvik etmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, konusunda uzman kişileri üretim sürecine dahil etmek, eğitimli işgücü ile tarım ve ormancılık alanında üretimde verim ve kaliteyi artırmak, kırsal alanda örnek bir model oluşturmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca 81 ilde uygulamaya konulan "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" başvurularını 14 Ocak - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında alıyoruz. İnanıyorum ki bu proje ile uzman eller, uzman oldukları işleri yaparak memleketimizin ekonomisine can katacaklardır. İlgili bölümlerden mezun olan Eskişehirli uzman kardeşlerimizi 100 bin TL'lik hibeden yararlanarak, kendi işlerinin patronu olmaları için başvuru yapmaya davet ediyorum. Koşulları taşıyan, konusunda uzman herkese ‘Diplomanı al gel’ diyorum. Bu anlamlı projenin ilimiz ve ülkemiz tarımına büyük katkı sağlayacağına olan inancımla, şimdiden projeden faydalanacak uzman ellere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.







