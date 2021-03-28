Hibe fırsatını kaçırmayın

Türkiye’de 83 milyon nüfusun yüzde 25’i kırsal alanda yaşıyor. Köyden kente göçü önlemek hatta kentten yeniden köylere dönüşü sağlayabilmek için devlet, 2011’den bu yana Avrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı destekleyen programlar yürütüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) takip ettiği Türkiye’nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan çiftçiye hibe veriliyor. Bu kapsamda ‘IPARD II-10’un başvuru çağrısına yakın zamanda çıkıldı.

BU TARİHLERE BAKIN

Proje hazırlama süreci başlayan çağrıyla; toplam 125 milyon Euro’ya karşılık gelen 1 milyar 173 milyon lira destek verilecek. Bunun 45 milyon Euro’su ‘hayvansal üretim’, 80 milyon Euro’su ise ‘işleme ve pazarlama’ için ayrıldı. Kabul süreci başlayan projelerin son teslimi ise hayvansal üretim için 2 Nisan saat 18:00’e kadar yapılabilecek.

Çevrimiçi başvuru sistemi de 30 Mart saat 18.00’de kapatılacak. İşleme ve pazarlama yatırımları için ise son tarih 9 Nisan saat 18:00. Çevrimiçi başvuru sisteminin kapanma tarihi de 6 Nisan saat 18.00. Başvurular, öncelikle çevrimiçi sistem üzerinden yapılıyor ve başvuru çıktılarıyla istenen diğer evraklar, daha sonra TKDK il koordinatörlüklerine teslim ediliyor.

KAPSAMDA NELER VAR?

'Hayvansal üretim’ kapsamında süt, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta, su ürünleri ve meyve-sebze üreten tarımsal çiftlik ve işletmelere destek sağlanıyor. Bu konularda yatırımın 500 bin Euro’ya kadar olan kısmına devlet katkıda bulunacak. Hibe oranları ise yatırımın içeriğine göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında olacak. Bu ürünlerin ‘işlenmesi ve pazarlanmasına’ yönelik yatırımın ise 3 milyon Euro’ya kadar olan kısmı devletten. Hibe oranı da yüzde 40 ile yüzde 50 arasında.

HANGİ İLLER İÇİN GEÇERLİ?

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!

NEREYE YAPILIYOR?

Proje başvuruları online yapılıyor. Sonra gerekli evrakların yatırım yapılacak illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili detaylar ‘tkdk.gov.tr’ adresinde.

EVRAKLARI NELER?

Başvuru paketini hazırlamak için ihtiyaç duyulacak bilgilendirme dokümanları, TKDK il koordinatörlükleri ya da elektronik ortamda tkdk.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.

HERKESE VAR MI?

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan özel veya tüzel kişi, dileyen herkes projesini hazırlayıp başvuruda bulunabilir.

KAÇ KEZ HAK VAR?

Bir çağrı döneminde aynı kişi veya şirket birden fazla proje başvurusu yapamıyor. Ancak program kapsamında en fazla 4 kez destekten yararlanma şansı var. 4 desteğin hepsi de aynı konuda olabilir.

DESTEK ORANI NE?

Yüzde 40-70 arasında değişiyor. 100 bin liralık bir proje için en az 40 bin lira, en fazla 70 bin lira hibe alınabilir.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor.

PROJEYİ NASIL HAZIRLARSINIZ?

TKDK’nın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvurmak gerekiyor. Bunun için de Tarım Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan tarım danışmanlarından, ücretsiz hizmet alınabilir. Tarım kooperatifleri ve ziraat odaları da konuyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyor.