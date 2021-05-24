Hibe için başvurular başlıyor! 10 bin lirayı geçecek...

1 ay sürecek başvurular, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını izlemekte zorlananlar, esnaf odolarından yardım alabilir. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek.

5 BİN LİRA ALACAKLAR

Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce Gelir Vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak. Hibe; bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak. 5 bin lira verilecek birinci grupta; kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonu, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, internet kafe, hamam ve lunaparklar gibi yerler bulunuyor.

3 BİN LİRA VERİLECEK

3 bin lira verilecek ikinci grupta; bakım, onarım, tamirat ve kaporta işleriyle uğraşan, seyyar satıcı, sıhhi tesisatçı, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcısı, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, tuhafiyeci, züccaciyeci ve kurs işletmeleri var. Ayrıca daha önce destekten faydalanan lokanta, pastane, dondurmacı, terzi, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da bu gruba dahil.

10 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Esnafa yönelik ayrıca mevcutta devam eden 4 ay için 1.000’er lira hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği de var. Koşulları uyan hem gelir hem kira yardımı alabiliyor. Bu da büyükşehirdeki esnafa 7 bin lira, diğerlerine ise 6 bin lira ödeme anlamına geliyor. Böylece yarın başlayacak hibe ile birlikte esnafın eline toplam 9-12 bin lira civarında para geçecek.



