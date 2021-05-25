Ekonomi Hibeye kimlik numarasıyla başvurulacak

Hibeye kimlik numarasıyla başvurulacak

Ekonomi

Hibeye kimlik numarasıyla başvurulacak

Salgın nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan 1 milyon 384 binden fazla esnafa sağlanacak, karşılıksız toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular bugün başladı.

25 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Müracaatlar, e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Yoğunluğu önlemek için ilk 5 günde başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

TAKVİM BELİRLENDİ

Buna göre; l kimlik numarasının sonu 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı,

2 olanlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba,

4 olan 27 Mayıs 2021 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi başvuruda bulunacak.

30 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında ise tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Hibe; bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.

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