Hibeye kimlik numarasıyla başvurulacak

Müracaatlar, e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yapılabilecek. Yoğunluğu önlemek için ilk 5 günde başvurular, kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

TAKVİM BELİRLENDİ

Buna göre; l kimlik numarasının sonu 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı,

2 olanlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba,

4 olan 27 Mayıs 2021 Perşembe,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma,

8 olanlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi başvuruda bulunacak.

30 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında ise tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Hibe; bir defaya mahsus verilmek üzere 2 ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.



