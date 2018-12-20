Hiç duyulmamış ayakkabı temizleme yöntemi

Ayakkabılarda oluşan kullanıma bağlı eskime ve kir izleri, hiç duyulmamış yöntemlerle yok edilebiliyor

20 Aralık 2018, Perşembe 20:11
A A
Hiç duyulmamış ayakkabı temizleme yöntemi

Spor ayakkabıların yumuşak tabanlarında giyildikçe oluşan derin çizgileri yok etmek için saç kurutma makinesi yetiyor.

AYAKKABIDA ÜTÜ ETKİSİ YAPIYOR

Makine, çizgilerin üzerine en yüksek ısıda tutuluyor, sonra ayakkabı soğumaya bırakılıyor.

Bu işlem 3-5 kez tekrarlanıyor.

Bu yöntem, ayakkabıda ütü etkisi yapıyor. 

Süet ve açık renk topuklu ayakkabılardaki kirler de çözümsüz değil.

AŞINMA YARATMADAN TEMİZLİYOR

Misel su içerikli cilt temizleme ürünleri, ayakkabıya pamukla uygulanıyor.

Aşınma yaratmadan temizliyor.

Süet modellerde lekeler cilt temizleme ürünüyle çıkıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.