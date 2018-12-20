Hiç duyulmamış ayakkabı temizleme yöntemi
Ayakkabılarda oluşan kullanıma bağlı eskime ve kir izleri, hiç duyulmamış yöntemlerle yok edilebiliyor
Spor ayakkabıların yumuşak tabanlarında giyildikçe oluşan derin çizgileri yok etmek için saç kurutma makinesi yetiyor.
AYAKKABIDA ÜTÜ ETKİSİ YAPIYOR
Makine, çizgilerin üzerine en yüksek ısıda tutuluyor, sonra ayakkabı soğumaya bırakılıyor.
Bu işlem 3-5 kez tekrarlanıyor.
Bu yöntem, ayakkabıda ütü etkisi yapıyor.
Süet ve açık renk topuklu ayakkabılardaki kirler de çözümsüz değil.
AŞINMA YARATMADAN TEMİZLİYOR
Misel su içerikli cilt temizleme ürünleri, ayakkabıya pamukla uygulanıyor.
Aşınma yaratmadan temizliyor.
Süet modellerde lekeler cilt temizleme ürünüyle çıkıyor.