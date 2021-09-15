Hiç sorumluluk almıyor

“Kaç yaşına geldi ama odasını hâlâ ben topluyorum”, “Hazır yemeği tabağa koyup yiyemiyor.” vb. cümleleri sıklıkla duyuyoruz ebeveynlerden. Çoğunlukla “sadece derslerini çalışsın, başka bir şey beklemiyoruz ondan” şeklinde bir tutum içerisinde olabiliyorlar. Ancak hiçbir sorumluluk alamayan çocukların kendi hayatlarını sağlıklı şekilde devam ettirmekte zorlandığı bir gerçek.

Çocuğun ödevinden yemeğine, giysi seçiminden arkadaşlarıyla ilişkisine kadar ebeveynin karar verdiği bir tutum çocuğun büyümesini engelleyeceği gibi çocukta özgüven, sorumluluk ve benlik algısı ile ilgili olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Sorumluluk bir başkasının söylediğini harfiyen yerine getirme değildir. Kendi önceliklerini belirleyebilme, kararlarını verebilme ve olası sonuçlara katlanabilme durumudur. Ebeveynler çocuklara kendi seçimlerini yapma ve bunun sonuçlarından sorumlu olma fırsatı vermelidir. Erken çocukluk döneminden itibaren yaşına, kişiliğine ve gelişim düzeyine uygun sorumluluk alabileceği ortamların yaratılması gerekir.

Ödevlerini yapmanın yanında;

Kendi odasını toplama

Öz bakımını yapma

Ev içinde temizlik, düzen, yemek vs. işlerine yardımcı olma

İlgi alanları ve sorumluluklarını belirleme ve zamanını planlama

Toplu taşıma araçlarına tek başına binme

Harçlığını planlı bir şekilde harcama

Kendi randevularını (kurs, spor, doktor vs) takip etme, gidemeyecekse iptal etme

Kendi hakkını savunabilme gibi sorumlulukları alabilmelidir.

SORUMLULUK NASIL VERİLİR?