Birçok evli çiftin hayalidir evlat sahibi olmak… Bazen hiç beklemediğiniz anda anne-baba olacağınızı öğrenirsiniz, bazen de uzun uğraşlara rağmen çocuk sahibi olamazsınız. Peki neden istenilen zaman çocuk sahibi olunamıyor, hamile kalmak neden zorlaşıyor. Çünkü gebeliğin gerçekleşmesine engel olan bazı durumlar ve sorunlar olabiliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, gebeliğin gerçekleşmesine engel olan durumları sizler için anlattı.

Adet düzensizlikleri

Gebeliğin gerçekleşmesi için yumurtlama ve döllenme gibi sistematik süreçlerin düzenli bir şekilde çalışması gerekir. Anne olmak isteyen bir kadında öncelikle yapılması gereken kontrol adet düzenidir.

Hormon Düzeninin Bozulması

Beyinde yer alan hipofiz bezinden gelen işaretle birlikte FSH denilen folikül uyarıcı hormon, devreye girer. Bu hormon gebeliğin meydana gelmesi için gerekli şartları sağlar. Uyarılmayla beraber yumurta büyür ve çatlar. Bu mekanizmanın düzensiz bir şekilde çalışması ovulasyon sorunu; yumurtlamanın çoğu zaman düzensiz olması veya hiç olmaması anlamına gelir. Bu durum hamileliğe engel olan önemli sorunlar arasındadır.

Tüplerin Tıkalı Olması

Hamileliğe engel olan sorunlardan biri de tıkalı olan tüplerdir. Tüpler sperm ile yumurtanın bir araya gelmesini sağlayan fonksiyonel bir araçtır. Kadınlarda iki fallop tüpü vardır. Her fallop tüpünün uzunluğu 10-13 cm ve çapı 0,5 -1,2 cm’dir. Cinsel birleşmenin ardından, spermler rahim kanalı ağzı ile rahim içine geçer. Rahim içine geçen spermler, oradan da tüplere ulaşır. Eğer tüplerde bir tıkanıklık görülürse bu karşılaşma sağlanamaz ve gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmaz.

Endometriozis (Çikolata Kistleri)

Çikolata kistleri, gebeliğe engel olan bir diğer problemdir. Bu sorun özellikle doğurganlık yıllarında birçok kadının başına gelebilir.

Genellikle infertilite yani kısırlık nedeni ile gelen, adet ağrısının fazla olduğu kadınlarda ve cinsel birliktelik esnasında ağrısı olan kadınlarda çikolata kisti görülebilir. 5 cm’den büyük olan kistlere, cerrahi bir operasyonla müdahale önerilir. Ama yine de her olgu kendi içinde değerlendirilmelidir.

Çikolata kisti bulunan kadınlarda gebelik oranı daha düşüktür.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, enfeksiyonlar, endometriozis, dış gebelik ve diğer cerrahi operasyonlar gibi etkenler tüplerin tıkanmasına yol açabilir. Karın boşluğu iltihabı da fallop tüplerinin tıkanmasına neden olur.

Bu durumlarda gebelik gerçekleşemeyeceği için hastaya tüp bebek yöntemi önerilir.









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