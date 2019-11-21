Hıçkırık çok şey öğretiyor! Bebekler neden hıçkırır?

Hıçkırık çok şey öğretiyor! Bebekler neden hıçkırır? Anne karnındaki bebeklerin neden sürekli hıçkırdığını araştıran İngiliz bilim insanları ilginç bir sonuca ulaştı. Araştırmaya göre; her hıçkırık, beyne ses dalgası gönderiyor. Bebek, ses ile hıçkırık arasındaki bağlantıyı keşfedip beynini geliştirerek diyafram kaslarını kullanmayı, dolayısıyla nefes almayı öğreniyor.