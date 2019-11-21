Hıçkırık çok şey öğretiyor! Bebekler neden hıçkırır?
Anne karnındaki bebeklerin neden sürekli hıçkırdığını araştıran İngiliz bilim insanları ilginç bir sonuca ulaştı. Araştırmaya göre; her hıçkırık, beyne ses dalgası gönderiyor. Bebek, ses ile hıçkırık arasındaki bağlantıyı keşfedip beynini geliştirerek diyafram kaslarını kullanmayı, dolayısıyla nefes almayı öğreniyor.
Anne karnındaki bebeklerin hıçkırması ebeveynler için endişe verici olabilir. Bilim adamları Yeni doğmuş bebeklerin hıçkırmasının nefeslerini kontrol etmeyi öğrenmek için yaptıklarını buldu.
Araştırmacılar bebekler hıçkırdığında, göğsündeki hisle bağlantılı beyne ses dalgası gönderdiğini böylece bebeklerin beynini geliştirerek diyafram kaslarını kullanmayı, dolayısıyla nefes almayı öğrendiğini buldu.
Araştırma 217 bebek üzerinde yapıldı
University College London'dan Araştırmacılar, 217 bebek üzerinde yaptığı çalışmada başlarındaki elektrotları kullanarak, her hıçkırıklarında tetiklenen beyin dalgalarını belirlediler.
Araştırmaya göre hıçkırıklar diyaframın ani bir hareketine neden oluyor, bu nedenle beyin dalgaları bebekleri bu kası nasıl kontrol edebileceğini öğretiyor.