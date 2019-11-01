Hıçkırık günlük hayatımızda hemen hemen hepimizin yakalandığı bir reflekstir. Geçirmek için genellikle birbirimizi korkuturuz, gıdıklarız, karabiber yeriz yada koklarız veya zıplarız. Görünüş o ki sağlıkçılar bu yöntemlerin çözüm odaklı olmadığını söylüyor. Peki bu hıçkırık nedir ve neden olur? Hıçkırık nasıl geçer? Merak edilen bütün bu soruların yanıtı haberimizde...





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Hıçkırık Nedir?

Singultus, bir diğer adıyla hıçkırık, akciğerlerin alt kısmında bulunan diyaframın ani ve istemsiz olarak kasılması sonucu meydana gelir. Normalde birey nefes alırken, diyafram kasılarak aşağı doğru hareket eder. Bu sayede göğüs kafesi genişler ve akciğer kasitesinin artmasını sağlar. Nefes verirken de diyafram gevşeyerek yukarı doğru hareket eder ve alınan havanın ağız ve burundan verilmesine yardımcı olur. Gırtlağın üst bölgesinde ses tellerinin de olduğu alanda yer alan epiglot adı verilen kapakçık yutkunduğumuz da kasılır ve yemek borumuzu kapatır. Gerçekleştirdiği bu eylem ağızdaki besinleri yuttuğumuzda nefes borumuza kaçmamasını sağlar. Hıçkırık ile birlikte duyduğumuz ses ise diyaframın birden ve istemsiz olarak kasılması nedeniyle akciğerlere hızla hava girmesi ve epiglotun hızla ses tellerinin olduğu bölgeyi kapatması ile oluşur.

Hıçkırığı oluşturan bir çok sebep vardır. En çok sebepleri aşırı yemek, gazlı içecek içmek, aşırı alkol tüketmek, istemsiz hava yutmak ve gastrointestinal ( mide bağırsak sisteminde ani ısı değişimi) olarak bilinir. Bunun yanı sıra sıcak yiyecekler ve içecekler, mide gazı, baharatlı gıdalar, diyabet gibi toksik ve metabolik nedenlerde hıçkırığa neden olur. Hıçkırık psikolojik sebepli oluştuğu durumlarda vardır. Ani duygu değişimi, heyecan, korku yada stres hıçkırığa sebep olabilir. Birde tümör varlığı, travma, menenjit, kalp damar hastalıkları ve ameliyat sonrası genel anesteziyle oluşan hıçkırıklar da oluşabilir. Ayrıca kullanılan steroid, benzodiazepin türü ilaçlar, göz tansiyonu, antidepresanlar, guatr, zatürre, kalp zarı iltihabı, kalp krizi, karaciğer, bağırsak,antibiyotikler dijital preparatlar, pankreas hastalıkları, astım, farenjit ve kulakta yabancı cisim varlığı hıçkırık oluşumunu tetikleyebilir. Bazen tek başına hıçkırık, kalp krizinin tek belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Sıklıkla sorulan "Hıçkırık neden tutar?" sorusunun birden çok yanıtı olduğundan, uzun süre geçmeyen hıçkırık oluştuğunda uzman hekime görülmelidir. Hıçkırık, şikayet süresine göre 3 gruba ayrılır:

⦁ 48 saat süreyle geçmeyen hıçkırık.

⦁ 48 saat ile 1 ay arası oluşan persistan hıçkırık.

⦁ 1 ay ve daha uzun süre devam eden inatçı hıçkırık

100'den fazla tıbbi nedeni olan hıçkırık, göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında yer alan, nefes alıp vermeyi kolaylaştıran ve sindirime yardımcı olan diyafram olarak adlandırılan kasın istemsiz olarak birden kasılması ile ortaya çıkar.





Hıçkırık Nasıl Geçer?

Solunum manevraları hıçkırığın geçmesine yardımcı olabilir. Valsalva manevrasi en çok kullanılan solunum manevrasıdır. Valsalva manevrası; Ağız yoluyla nefes alıp burnu kapatarak hava ile burunda ufak bir basınç oluşturup böylece kulak zarlarının dışa doğru hareket ettirilmesidir. Aksırmak, nefes tutmak da hıçkırığın geçmesinde etkili bir solunum manevrasıdır. Bir diğer yöntemde, kateter yardımıyla üst yutak bölgesi olarak bilinen nazofarenksin uyarılması da hıçkırığın geçmesine yardımcı olur. Bu yöntem ile nazofarenks, kateter ile doğrudan uyarılabilir, buzlu su ile gargara yapılabilir, toz şeker ya da sert bir ekmek parçası yutulabilir, dil dışarı doğru çekilebilir ya da limon ısırılarak da yapılabilir. Ayrıca solunan havada karbondioksit oranını artırmak için kısa sürelerle kese kağıdı ve benzeri bir nesnenin içinde solumak da hıçkırığın giderilmesine yardımcı olabilir. Bazı durumlarda ilaçlı veya cerrahi yöntemler ile de tedavi uygulanabilir.

Uzun süreli ve sürekli tekrarlayan hıçkırıklar ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu sebepten uzun süreli ve / veya sürekli tekrarlayan hıçkırığınız varsa en kısa sürede bir uzmana başvurmalısınız.



