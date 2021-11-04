Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.
04 Kasım 2021, Perşembe 14:54 Son Güncelleme:
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171 delegenin 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi.
Adaylardan Harun Erdenay 44, Erman Kunter de 19 oy aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu şunları söyledi:
Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yapamadıklarımız oldu. Tüm ekibimle birlikte daha iyi çalışacağımıza dair söz veriyorum. İnşallah Türk basketbolunu en güzel yerlere getiririz. Ben kariyerimde iyi bir takım oyuncusu oldum. Buna devam edeceğim. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için sizleri ziyaret edeceğim. Gösterdiğiniz teveccüh için herkese teşekkür ederim.
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