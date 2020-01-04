Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin'in menajerinin bugün Türkiye'ye geleceğini ve görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Larkin'in milli formayı giyeceğini açıkladı.

Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz" dedi.