Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi. "Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz'de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı. Bu açıklamadan sonra hidrokarbon ile ilgili aramalar da başladı. Peki hidrokarbon nelerde bulunur, kullanım alanları nelerdir?

Hidrokarbon, sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerin genel adı. Örneğin metan, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan bir hidrokarbondur. Sadece karbon ve hidrojen atomları ihtiva eden organik bileşikler. Hidrokarbonlar çok çeşitlidir. Birçok üyesi endüstriyel bakımdan önemlidir. Örneğin metan tabii gazların temel maddesidir. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbondur. Hidrokarbonlar teorik bakımdan da önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılmasında hidrokarbonların adlandırılması esastır.