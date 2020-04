Hijyen elde başlar

Virüs salgınından korunmanın en etkili yolunun hijyen olduğu biliniyor. Ellerimizin temizliği, sıklıkla su ve sabunla yıkanması bu süreçte büyük önem taşıyor. Hijyen sağlamasının yanı sıra tedbir amaçlı kullanılan kolonya; suya, sabuna ulaşılamayan zamanlarda ise pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Zor zamanların kurtarıcısı

İçeriğinde yüzde 80 oranında etil alkol bulunan Selin Kolonya, klasik limon kolonyasının yanı sıra her biri hayatın içinden gelen kokulardan oluşan Hayatın Serisi ile bu zor zamanların kurtarıcısı oluyor. Lavanta, Ardıç, Mavi Ladin, Hanımeli, Bahçe Gülü ve Sığla’dan oluşan seri; hem ferahlık veriyor hem de el hijyeni sağlıyor. Dermotolojik olarak test edilen kolonyalar cilt ile de uyumlu.

Serinin 150 ml ve 100 ml boylarının yanı sıra 35 ml’lik mini boyu da çantada taşınarak ihtiyaç duyulan her an her yerde kullanılabiliyor.