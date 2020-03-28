Hijyen seferberliği

Hijyen konusunda hem kamu hem de özel sektör seferber oldu. Özellikle ortak yaşam alanları ve kalabalık ortamlar salgın hastalık riskini artırıyor. Bu nedenle ilgili bakanlıklar tren, otobüs, metrobüs, Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarını ilaçlayarak dezenfekte ederken, belediyeler de park, bahçe gibi noktaları ilaçlıyor. Buna şirketlerin ve konutların dezenfektasyon kararları da eklenince, ilaçlama firmalarına talep patlatmış durumda. Önceden ağırlıklı olarak hastane ile yurtdışı ve yurtiçi gemilerini ilaçladıklarını belirten Pestex Satınalma Sorumlusu Esin Cantürk, Türkiye’de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından ise işyerleri, okul, spor salonu, fabrika, lokanta, ev ve sitelerden yoğun talep aldıklarını söyledi.

Cantürk, “Telefonlarımız susmuyor. İlk vakanın görüldüğü hafta işlerimiz yüzde 70 artmıştı. Bu hafta ise artış yüzde 100’ü buldu. Talebe yetişmek için vardiya usulü gece-gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Hangi sıklıkta?

İlaçlama işini ULV cihazı ile yaptıklarını belirten Esin Cantürk, bunun elektrikli kompresör makinesi gibi çok hızlı çalışan bir cihaz olduğunu söyledi. İlaçlama aralığının işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre göre değişeceğini belirten Cantürk, “Hastaneler her gün, lokanta gibi gıda ile ilgili işyerleri her hafta, kalabalık insanların olduğu fabrika ve siteler de haftada bir, diğer yerler ise ayda bir ilaçlama yaptırabilir” dedi.

Evde fiyat ne kadar?

İlaçlama fiyatlarının metrekare ve tavan yüksekliğine göre belirlendiğini belirten Esin Cantürk, “Metrekare fiyatı 1.5 lira” dedi. Yani 10 kişinin çalıştığı 100 metrekarelik küçük bir işyerinin ilaçlama maliyeti 150 lira. Evini ilaçlatmak isteyenler için de metrekare ücreti aynı. Yani 100 metrekare bir evde oturan kişinin, ilaçlama hizmeti almak istediğinde 150 lira ödemesi gerekiyor.









Fırsatçılar sahada

Piyasada oluşan ihtiyaç karşısında fahiş fiyat uygulayan fırsatçılar da boş durmuyor. İlaçlama fiyatını yüzde 1.000 artıran var. Yani 100 metrekare bir mekanın normal zamanda 150 lira olan ilaçlama ücreti için 1.500 lira hatta 2 bin lira isteyenlerin olduğu belirtiliyor. İlaçlama işleminin yanı sıra ilaçlamada kullanılan dezenfektan fiyatında da fahiş artış dikkat çekiyor. Önceden litresi 35 lira olan dezenfektanların fiyatı bugünlerde 100 liraya fırlamış durumda. Bazı ilaçlama firmaları, dezenfeksiyon için kullanılan hidrojen peroksit maddesini karaborsaya düştüğü için tedarik etmekte zorlandıklarını belirtiyor.

GÜLTEN UĞURLU





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