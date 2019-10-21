24. yılda boşandılar

Denizli’de Fatma Civanalan (48) ve Süleyman Dilek (52) 1986’da kaçarak evlendi. 24 yılda üç erkek, bir de kız çocukları oldu. 2010’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandılar. Yedi yıl hiç görüşmediler. Başkalarıyla evlenmediler. İlk çocukları Muhammet Dilek’in evlilik sürecinde çift yan yana geldi. Muhammet Dilek ile kardeşleri Hamit Musa, Berkan ve Hicran, anne ve babalarını bir arada görünce çok mutlu oldu.









Gelinlik hayali

Anne ve babalarını yeniden birleştirmek için çocuklar kolları sıvadı. Birkaç ay mücadele etmeleri gerekti ama başardılar. Çocuklarının yeniden evlenmeye ikna ettiği çift, boşandıktan dokuz yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu. Fatma Civanalan ilk evlendiklerinde gelinlik giyememişti. “Bunun ezikliğiyle yedi yıl düğünlere gidemedim. Gelinlik görünce ağladım” diyen kadının hayali ikinci nikahta gerçekleşti.









Ameliyatla zayıfladı

136 kilo olan Fatma Civanalan diyetle kilo veremeyince gelinlik hayali gerçek olsun diye ameliyat olup zayıfladı. Kendisi de ilk kez damatlık giymenin heyecanını yaşayan Süleyman Dilek “Evlatların sayesinde çok mutluyuz” dedi. Yeniden evlenen çift nikah salonundan biri 11 aylık, diğeri iki yaşında olan torunları kucaklarındayken çıktı. Mutlu yuvalarına doğru hep birlikte yürüdüler.