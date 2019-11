Hikayelerin kokusu: Dent de Lait

Her biri birbirinden çok farklı olan saf, büyüleyici ve zenginparfümlerinin tek ortak özelliği Bay Serge Lutens’in hayal gücünün yatırımları olmasıdır. Kendi yaşanmışlıklarından ya da yaşayamadıklarından parfümler yaratan Serge Lutens, parfüm serisinde çocukluğunda ya da yetişkinliğinde yaşadığı mutlu anları anlatan parfümler de bulunuyor. Yarattığı parfümün şişelenmesine kadar her şeyi takip eden Serge Lutens, parfümlerinin her bir çeşidini hem kadın hem erkek kullanımına uygun olarak hazırlayarak ayrıcalık sunuyor.Serge Lutens’in kokusunu duymadan, hikayesi hakkında fikir veren şiirsel isimli parfümlerine şimdi bir yenisi ekleniyor:Dent de Lait parfümü yaratıcısı şu şekilde yorumluyor:“Diş perilerinden ve yastık altı paracıklardan uzak, ilk süt dişlerinin düşüşü, ilk çocukluk çağının bitişine akıl çağının başlangıcına işaret eder. Sütün kanla dans etmesi gibi…”Serge Lutens ailesinin en yeni üyesi’in ana hammeddesi Badem Sütü, Hindistan Cevizi ve Tütsü’den oluşuyor. Sütlü pudramsı bir koku sunan parfüm yumuşak, narin ve çekici bir hisle tek damlada sizi sarıyor.