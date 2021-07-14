Hikayesi film olmuştu: 24 yıl sonra oğlunu buldu
Motosikletle ülkeyi dolaşıp oğlunu arayan Çinli baba sonunda amacına ulaştı. 24 yıl sonra oğluna kavuşan Guo Gangtang gözyaşına hakim olamadı.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 08:59 Son Güncelleme:
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Çin’de Guo Gangtang’ın (51) oğlu Xinzhen 1997’de 2 yaşındayken evinin önünden kaçırıldı. Baba Guo, 24 yıl boyunca arkasında oğlunun fotoğrafının olduğu motosikletle 500 bin kilometre yol yapıp tüm ülkeyi dolaştı. Defalarca kaza geçirdi, soyguna uğradı, parası bitince dilendi, köprü altlarında yattı.
BAŞKASINA SATILDI
Guo’nun öncülüğüyle kurulan dernekler sayesinde 7 aile kayıp çocuklarına kavuştu. Guo’nun hikayesi 2015’te ‘Lost And Love’ adıyla filme çekildi. Sonunda polis, DNA kayıtlarından Xinzhen’i buldu. Xinzhen kaçırılıp başka aileye satılmıştı. Çocuğu kaçıran 2 kişi tutuklanırken Xinzhen 24 yıl sonra ailesine kavuştu.