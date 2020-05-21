Sık sık Türkiye'ye gelen Iraklı model Hikmat Kucher, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle evde. Kucher,"Türkiye ile Irak arasında hem karayolu hem de havayolu uçuşları durdurulduğundan dolayı sık sık ziyaret etmekten sevinç ve mutluluk duyduğumuz komşu ülke Türkiye'ye ye gidemez olduk" dedi.

"İlk seyahat edeceğim ülke Türkiye"

Kucher, "Umut ediyoruz ki yakın zamanda hayat normale döner ve bizlerde eskiden olduğu gibi Türkiye'ye tekrar gitme şansı yakalarız. Salgın sonrası ilk seyahat edeceğim ülke Türkiye olacak" dedi.



