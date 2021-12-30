Hikmet Karaman, ligin ilk yarısının son maçından sonra konuşmuş ve yönetime transfer mesajı göndermişti. "İyi sonuçların devam edebilmesi için mutlaka nokta transfer gerekiyor" diyen Karaman'ın bu talebi, yönetimden karşılık buldu.

Kayserispor ilk transferini Karagümrük'ün İtalyan orta sahası Bertolacci'yi alarak yaptı.

Anadolu ekibinin ikinci transferi ise İsrail'den olacak.

Hapoel Rishon forması giyen Mateus Lima ile büyük ölçüde anlaşan Kayserispor, bu transferi 250 bin euro'ta bitirecek.

Bu sezon 17 maçta attığı 8 golle dikkatleri üzerine çeken ‘Canavar’ lakaplı golcü, Süper Lig’de forma giymeye sıcak bakıyor.

1.87’lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken, ceza sahası içindeki bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkan Mateus Lima’nın, H. Nof HaGalil kulübünden çıkış maddesi 250 bin Euro olarak gözüküyor. Ancak Mateus Lima’nın, alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz alarak Süper Lig’e gelebileceği öğrenildi.