Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada paylaştığı fptpğraflar ile dikkat çekiyor. Altınbilek, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine sonradan dahil olan İbrahim Çelikkol ile pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Hilal Altınbilek ve yeni rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'un sette çekilen pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

Fotoğrafta Hilal Altınbilek'in makyajsız olması da gözlerden kaçmadı. Bazı takipçiler ise "Demir'siz Bir Zamanlar Çukurova olmaz" yorumlarında bulundu.