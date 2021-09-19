Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ile pozunu paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek yeni rol arkadaşı İbrahim Çelikkol ile pozunu İnstagram'dan yayınladı. Fotoğraf dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
19 Eylül 2021, Pazar 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bir Zamanlar Çukurova’nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada paylaştığı fptpğraflar ile dikkat çekiyor. Altınbilek, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine sonradan dahil olan İbrahim Çelikkol ile pozunu paylaşınca beğeni topladı.
Hilal Altınbilek ve yeni rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'un sette çekilen pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.
Fotoğrafta Hilal Altınbilek'in makyajsız olması da gözlerden kaçmadı. Bazı takipçiler ise "Demir'siz Bir Zamanlar Çukurova olmaz" yorumlarında bulundu.
BUNLARI DA OKUYUN