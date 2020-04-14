Hilal Altınbilek: İlk defa bugün sıkıldım
Hilal Altınbilek günlerdir karantinada olan isimler arasında. Ünlü oyuncu "Evde Kal" mesajı verdiği paylaşımında ilk defa sıkıldığını belirtti ve "Az kaldı biraz daha sabır" dedi.
14 Nisan 2020, Salı 22:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek karantinada Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımladığı fotoğrafla güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Altınbilek, fotoğrafını "İlk defa bugün sıkıldım🌞🙈 az kaldı biraz daha sabır" notuyla paylaşırken takipçilerinden oyuncuya destek mesajları geldi.