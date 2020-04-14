Hilal Altınbilek: İlk defa bugün sıkıldım

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek karantinada Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayımladığı fotoğrafla güzelliğiyle büyüleyen ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Altınbilek, fotoğrafını "İlk defa bugün sıkıldım🌞🙈 az kaldı biraz daha sabır" notuyla paylaşırken takipçilerinden oyuncuya destek mesajları geldi.

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