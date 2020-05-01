Hilal Altınbilek sessizliğini bozdu: O 10 sene önceki halim
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kendisi hakkında ortaya atılan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi
01 Mayıs 2020, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
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Hilal Altınbilek'in 2011 yılında rol aldığı dizideki görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Estetik iddialarının ardından ünlü oyuncu açıklama yaptı. "O 10 sene önceki halim" diyen Altınbilek "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" açıklamasını yaptı.