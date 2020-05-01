Hilal Altınbilek sessizliğini bozdu: O 10 sene önceki halim

Hilal Altınbilek'in 2011 yılında rol aldığı dizideki görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Estetik iddialarının ardından ünlü oyuncu açıklama yaptı. "O 10 sene önceki halim" diyen Altınbilek "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" açıklamasını yaptı.





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