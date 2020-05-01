01.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Hilal Altınbilek sessizliğini bozdu: O 10 sene önceki halim

Hilal Altınbilek sessizliğini bozdu: O 10 sene önceki halim

Magazin

Hilal Altınbilek sessizliğini bozdu: O 10 sene önceki halim

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, kendisi hakkında ortaya atılan estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi

01 Mayıs 2020, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hilal Altınbilek'in 2011 yılında rol aldığı dizideki görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Estetik iddialarının ardından ünlü oyuncu açıklama yaptı. "O 10 sene önceki halim" diyen Altınbilek "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" açıklamasını yaptı.


İlgili Haberler
Hilal Altınbilek: İlk defa bugün sıkıldım


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
1 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Harun Tan'dan hüzünlü paylaşım