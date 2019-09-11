Hilal Cebeci 2013 yılında evlendiğini duyurdu. Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan Hilal Cebeci, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, ‘Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz.

'BANA ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİNİZİ UMUYORUM'

Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum.’ mesajını paylaştı.





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