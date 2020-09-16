Hilal Özdemir: Hazım Körmükçü iki kez intihara teşebbüs etti!

2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü için “Çocuklarını görmüyor ve nafakasını ödemiyor” diyen ünlü şarkıcı, zor günlerinden eski eşini sorumlu tuttu.

'Eski eşimden şiddet de gördüm'

Sunucu Seren Serengil’in “Hazım Körmükçü sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?” sorusuna Özdemir, “Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.”







