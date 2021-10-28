Hilal Özdemir takipçilerini maziye götürdü

Dönemin modasına uygun kaş şekli, kabarık saçlar ve siyah beyaz bir fotoğraf! Gençliğinin baharındaki bu kızı tanıyabildiniz mi? Fotoğrafın sahibi Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir.

BAKIŞLARI HİÇ DEĞİŞMEDİ

Sanatçı, bu fotoğrafı "Yaş 14-15" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Saç rengini ve şeklini değiştiren ve yıllar içinde yüz hatları daha da oturan Özdemir'in bakışlarının hiç değişmemesi dikkat çekti.