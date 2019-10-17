Hilary Duff, Raisa&Vanessa marka giydi Tasarımlarında bohem esintilerden yararlanan ikizler Raisa Sason ve Vanessa Sason'un kendi isimlerini taşıyan markaları Raisa&Vanessa, hem ülkemizde, hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. İkizlerin tasarımlarını giyen son ünlü ise Hollywood yıldızı Hilary Duff oldu