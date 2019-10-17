Hilary Duff, Raisa&Vanessa marka giydi
Tasarımlarında bohem esintilerden yararlanan ikizler Raisa Sason ve Vanessa Sason'un kendi isimlerini taşıyan markaları Raisa&Vanessa, hem ülkemizde, hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor. İkizlerin tasarımlarını giyen son ünlü ise Hollywood yıldızı Hilary Duff oldu
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Raisa Sason ile ikizi Vanessa Sason 2011’de modacılığa soyunmuştu. Heidi Klum, Hailey Baldwin, Camilla Cabello ve Rita Ora’nın tercih ettiği Raisa&Vanessa, geçen eylülde New York Moda Haftası’na katılmıştı.
‘Gossip Girl’, ‘İtalya’da Aşk’, ‘Sürüsüne Bereket’ gibi filmlerde oynayan Hollywood yıldızı Hilary Duff da önceki gün Los Angeles’ta düzenlenen ‘2019 Adopt Together Baby Ball’ galasına Reisa&Vanessa Sason imzalı bir kıyafet ile katıldı.