Magazin Hilary Duff'tan 'Cinsel ilişki' itirafı

Hilary Duff'tan 'Cinsel ilişki' itirafı

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Hilary Duff'tan 'Cinsel ilişki' itirafı

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, geçtiğimiz ay üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Romantik komedilerin Amerikalı yıldızı Duff, hamileyken cinsel ilişkiden soğuduğunu itiraf etti.

16 Nisan 2021, Cuma 22:56 Son Güncelleme:
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Bir dönem romantik komedi filmlerinin aranan ismi olan Amerikalı yıldız Hilary Duff, samimi bir itirafta bulundu.

Anne olduktan sonra sinemaya bir süre ara veren Hilary Duff, katıldığı bir programda üçüncü çocuğunu taşırken cinsel ilişki istemediği ve hiç de ilişkiye girmediğini açıkladı. 

Duff açıklamasında 7, 8, 9 aylık hamileyken kocası Matthew Koma ile seks alevinin nasıl ateşleneceği konusunda önerilerde bulunan insanlara "Hayır!" dediğini de söyledi.

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