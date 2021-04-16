Bir dönem romantik komedi filmlerinin aranan ismi olan Amerikalı yıldız Hilary Duff, samimi bir itirafta bulundu.

Anne olduktan sonra sinemaya bir süre ara veren Hilary Duff, katıldığı bir programda üçüncü çocuğunu taşırken cinsel ilişki istemediği ve hiç de ilişkiye girmediğini açıkladı.

Duff açıklamasında 7, 8, 9 aylık hamileyken kocası Matthew Koma ile seks alevinin nasıl ateşleneceği konusunda önerilerde bulunan insanlara "Hayır!" dediğini de söyledi.