Hilti, IK uygulamalarında eşitlik ve çeşitlilik ilkesini savunuyor

Hilti Türkiye olarak kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

Hilti Türkiye olarak 250 kişilik kadromuz, yaklaşık 10 bin ürünümüz, 5 mağazamız, 1 eğitim ve teknik servis kuruluşumuz ile inşaat, enerji ve endüstri sektörüne hizmet veriyoruz.

Çalışanlarınızın bağlılığını ve verimliliğini sağlamak için neler yapıyorsunuz?

Hilti’nin temelini “değer veren, performans odaklı kültür” anlayışı oluşturuyor. Bu kültürü oluşturan dört temel değerimiz var: dürüstlük, cesaret, adanmışlık ve takım çalışması. Bu değerlerimizle çalışanlarımızın kariyer planlamasına büyük önem veriyor, takım arkadaşlarımızı sürekli geliştiriyor ve bunu yaparken eşitlik ve çeşitlilik ilkesini sonuna kadar savunuyoruz.

Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol

Pandemi döneminde çalışanlarınızın sağlıklı koşullarda işlerine devam edebilmeleri için neler yaptınız?

Pandemi ile birçoğumuz evden çalışma düzenine geçse de bazı departmanlarımızda ofis vardiyasına da başladık. Bu süreçte çalışanlarımızı sosyal mesafe kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evden çalışmaya teşvik ediyoruz. Pandemi koşulları bitene kadar yönetim ekibimiz çevrimiçi toplantılarla çalışanlarımız ile bir araya gelmeye aktif bir şekilde devam edecek. Her ay iş sağlığı ve güvenliği duyuruları yayınlıyor, sağlık kuralları afişlerini ofisimizde görünür yerlerde konumluyoruz. Ayrıca tüm çalışanlarımıza aylık hijyen ve araç dezenfeksiyon kitlerimizi göndermeye devam ediyoruz.

Olası bir sağlık problemi yaşanması durumunda çalışanlarımızın adresine sağlık paketi gönderiyor, sağlık durumlarını düzenli olarak takip ediyoruz. Ayrıca bu süreçte çalışanlarımıza psikolojik danışmanlıktan bebek bakımına, veterinerlik hizmetlerinden hukuki danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede destek alabilecekleri bir hizmet sunuyor ve her zaman çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.

Hilti Türkiye yeni ofisi

Başarılı, fark yaratan yeni nesil İK uygulamalarınıza örnekler verebilir misiniz?

Hilti Türkiye olarak “Yetenek Yönetimi” konusunda özellikle son yıllarda etkin olarak uyguladığımız “Performans Yönetimi” ve “Stratejik İnsan Gücü Yönetimi” proseslerimiz ile mevcut çalışanlarımızı geliştirmek ve bünyemize yeni yetenekler katmak üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda, Hilti Türkiye’deki yetenekli çalışanların META Bölgesi (Middle East, Turkey and Africa / Ortadoğu, Türkiye ve Afrika) içindeki diğer Hilti organizasyonlarına atamaları yapılıyor. Bu doğrultuda Hilti Türkiye’nin Hilti Global için bir yetenek havuzu haline gelmesi hedefliyoruz.

Yanı sıra takım lideri olan çalışanlarımıza durumsal liderlik, işe alma ve adapte etme, GROW koçluk eğitimleri gibi eğitimleri içeren 6 aylık bir gelişim programı uyguluyor ve onlara 360 derece değerlendirme yöntemiyle kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz.

Firmanızda kadın istihdamı ve kadın yönetici oranı nedir? Cinsiyet eşitliği konusundaki uygulamalarınızdan bahseder misiniz?

Üst yönetimimizin yarısı, tüm çalışanlarımızın ise yüzde 18’si kadınlardan oluşuyor. Bir yıl önce yüzde 13 olan bu oranın daha da artması için elimizden geleni yapıyoruz. Hilti Türkiye yöneticileri olarak üniversite öğrencisi kadın arkadaşlarımızı “Kariyer köprülerinizi Hilti ile sağlamlaştırın” adını verdiğimiz mentorluk programlarımızla buluşturuyoruz. Satış, pazarlama ve mühendislik departmanlarımızda başlattığımız “Kadın stajyer” programımız ile de şirketimizde yeni mezun genç kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz.

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