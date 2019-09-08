Hindi elektrik direğinde mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir hindi, 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kaldı,itfaiye ekipleri kurtardı

08 Eylül 2019, Pazar 21:21
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Hindi elektrik direğinde mahsur kaldı, ekipler kurtardı

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar, 10 metrelik elektrik direğinde tepesinde bir hindinin mahsur kaldığını gördü.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Duyarlı vatandaşlar hindinin akıma kapılmadan kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi zarar görmeden kurtardı.Kurtarılan hindi sahibine teslim edildi.

BİNGÖL (İHA)

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