Yemek Hindi kapama tarifi: Hindi kapama nasıl yapılır?

Hindi kapama tarifi: Hindi kapama nasıl yapılır?

Yemek

Hindi kapama tarifi: Hindi kapama nasıl yapılır?

Hindi etini daha da lezzetli hale getirecek olan hindi kapama tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz sağlıklı bir yemek. Hindi eti sevenler ise hindi kapama nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz hindi kapama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

21 Ocak 2021, Perşembe 10:40 Son Güncelleme:
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Bol baharatlı ve oldukça sağlıklı olan hindi kapama tarifi evinizde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için hindi kapama tarifi arıyor ya da hindi kapama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla hindi kapama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Hindi kapama tarifi

Hindi kapama malzemeleri

  • 1 kilogram hindi but
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 3-4 diş sarımsak
  • 5-6 adet defne yaprağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 adet patates
  • 2 adet havuç
  • Tuz

Hindi kapama yapılışı

Soğanı piyazlık doğrayın. Havuç ve patates dışındaki malzemeleri soğana ekleyip karıştırın. Hindi etlerini bu sosun içine gömün. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırın. Etlerinizi bu şekilde 3-4 saat marine edin. Patates ve havucu soyup dilimleyin. Hindileri fırın kabına aktarıp patatesleri ve havuçları kenarlarına yerleştirin. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatıp yemeği 200-250 derecede ısıttığınız fırına verin. Yarım saatin sonunda folyoyu çıkarıp sıcaklığı düşürün. Etler kızarana kadar pişirdiğiniz yemeği sıcak servis edin.

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