Hindi kapama tarifi: Hindi kapama nasıl yapılır?

Bol baharatlı ve oldukça sağlıklı olan hindi kapama tarifi evinizde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için hindi kapama tarifi arıyor ya da hindi kapama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Bütün detaylarıyla hindi kapama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Hindi kapama tarifi

Hindi kapama malzemeleri

1 kilogram hindi but

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı kimyon

3-4 diş sarımsak

5-6 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet kuru soğan

3 adet patates

2 adet havuç

Tuz

Hindi kapama yapılışı

Soğanı piyazlık doğrayın. Havuç ve patates dışındaki malzemeleri soğana ekleyip karıştırın. Hindi etlerini bu sosun içine gömün. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırın. Etlerinizi bu şekilde 3-4 saat marine edin. Patates ve havucu soyup dilimleyin. Hindileri fırın kabına aktarıp patatesleri ve havuçları kenarlarına yerleştirin. Fırın kabının üzerini alüminyum folyo ile kapatıp yemeği 200-250 derecede ısıttığınız fırına verin. Yarım saatin sonunda folyoyu çıkarıp sıcaklığı düşürün. Etler kızarana kadar pişirdiğiniz yemeği sıcak servis edin.



