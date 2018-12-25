Hindi pişirmenin en pratik yolunu açıklıyoruz!

“Hindi için yerim dar” bahanesini unutmanın vakti geldi

“O kadar büyük hindiyi nerede yapacağız?” bahanesindeki “O kadar büyük” kısmı artık tarihe karıştı. Fırınınızın büyüklüğüne veya hindinizi paylaşacağınız kişi sayısına göre bütün hindi, yarım hindi veya iri piliç (roaster) tercih edebilirsiniz.

“Güzel hindi kalmamıştır şimdiye kadar” cümlesi geride kaldı

Eskiden hazır hindiler yokken, hindi bulmak da onu pişirmeye hazır hale getirmek de biraz zahmetli olabiliyordu, evet. Artık öyle dertleriniz kalmadı. Sürekli alışveriş yaptığınız marketlerde pişirmeye hazır hindileri kolaylıkla bulabilirsiniz. Yani hindi arayıp bulma ve onu temizleme bahaneleri geride kaldı.

“Hindiyi nasıl hazırlayacağımı bile bilmiyorum” diyenlere; bilmemek ayıp değil

Tabii ki öğrenmemek ayıp :) Hazır hindi paketinden çıkan yılbaşı tarifleri kitapçığı ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor. Hindiyi paketten çıkarınca ne yapmanız gerek, deri ile et arasına neyi nasıl koymak gerek, fırına nasıl yerleştirmek gerek gibi aklınıza gelebilecek tüm soruları oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde açıklıyor. Hayatında hindiye eliniz değmemiş bile olsa bu kitapçık sayesinde kolayca yılbaşı için hindi pişirebilirsiniz!

“Hindi pişirirken tepsiye koymak yetiyor mu?” diyenler; haklı sorunuzun cevabı

Aslında hindiyi tepsiye koyana kadar yaptıklarınız işin en önemli kısmı olabilir. Aldığınız paket hindiyi paketinden çıkardıktan sonra bir havlu peçeteyle üzerindeki nemi almak gerekiyor. Daha sonra derinin altına süreceğiniz karışım, derinin daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Diğer aşamaları da kitapçıktan kolayca takip edebilirsiniz.

“Saatlerce pişmesini mi bekleyeceğiz?” diyenler; paketin içinden çıkan fırın torbası sizin için

Hindinin yavaş yavaş ve saatlerce pişmesini beklemek istemiyorsanız ve en büyük dertlerinizden biri buysa hindilere karşı boş olmadığınızı artık itiraf edebilirsiniz :) Aldığınız paket hindiyle birlikte verilen pişirme kağıdı hindinin daha kısa sürede pişmesini ve aynı lezzeti yakalamanızı sağlıyor. Pişirme kağıdı sayesinde hindi kendi suyunda ve buharında pişer.

“Hindinin pişip pişmediğini anlayamam, ziyan olur” diyenler; bu cümleler sizin için

Belki de hindi pişirmenin en zor yanlarından biri de, hindiyi fırından ne zaman alacağını bilmek olabilir. Hem içi hem dışı pişmiş olmalı ve neyse ki artık bunu sezgisel yollarla tahmin etmeniz gerekmiyor :) Aldığınız paket hindiyle birlikte verilen pişirme termometresini hindinin göğüs çizgisini yukarı doğru takip ederek bu çizginin iki santimetre sağına batırın. 100-120 dakika sonra ara sıra fırına bakmaya başlayabilirsiniz. Yerleştirdiğiniz termometre yukarı fırladıysa hindinin içi de pişti demektir, artık fırından çıkarabilirsiniz :)

“Nasıl servis etmek gerek?” diyenlere; tek derdiniz bu olsun :)

Hindiniz fırında piştikten sonra sofrayı kurmaya başlayabilirsiniz. Sofra tastamam olurken de hindiyi fırından çıkartıp 15 dakika dinlendirin. Bu dinlendirme süresi hindinin daha sulu ve lezzetli olmasını sağlar. Pişirme poşetinden çıkardıktan sonra suyunu bir tencereye süzün ve kaşık kaşık pişmiş hindinin üzerine gezdirin. Son olarak hindinizi dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

"Sadece yılbaşında mı yemeli?" diyenlere; her zaman yemenin faydaları

Hindiyi güzelce pişirdikten ve damağınızda o güzel tadı kalırken şimdi bir de faydalarından bahsedelim: Hindinin içerdiği B12 ve triptofan gibi öğeler sayesinde oldukça besleyici bir öğün geçirirsiniz olursunuz ve bedeninizi de ruhunuza da mutluluk sarar.

Yılbaşına özel tarifler ve pişirme yöntemlerini bulacağınız kitap, hindinizin piştiğini haber veren termometre, pişirme süresini kısaltan fırın pişirme poşeti Banvit Bütün Hindi, Banvit Yarım Hindi ve Banvit Roaster ürünleriyle birlikte hediye!

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