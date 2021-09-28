TripleA tarafından yayınlanan bir araştırma raporuna göre, 1.336 milyar nüfusa sahip Hindistan’ın 100 milyondan fazla kullanıcı ile dünyada en çok kripto para kullanan ülke olduğunu ortaya çıktı.

Araştırmada, ABD, Rusya, Nijerya ve Vietnam’ın ilk beşte yer aldı. Ancak bu ülkelerdeki kripto para kullanıcılarının toplamı Hindistan’daki kullanıcı sayısının yalnızca üçte birine denk geliyor.

Rapora göre Bitcoin son 9 yılda %540.000’in üzerinde artış yaşadı ve piyasa değeri Şubat 2021’de 1 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca, kripto para sahiplerinin %79’unun erkek, %21’inin kadın olduğu ve %58’inin 34 yaş ve altı olduğu da ortaya çıktı.

Rapora göre, 2021 yılı itibariyle dünyanın yalnızca %4’ünün kripto para birimlerine sahip.

En çok kripto paraya sahip olan kıta 160 milyon insan ile Asya, en az ise 1 milyon insan ile Okyanusya oldu.

Açıklamalara göre rapor, Çin ve Brezilya’nın oranlarını içermediği için henüz tam tamamlanmadı.

Kripto para işlemlerini vergilendirecek

Hindistan hükümeti, ülkede bir süredir oldukça yaygınlaşan ve popülerliği de her geçen gün artan kripto para işlemlerini ve ekosistemini vergilendirmek istiyor.

Ülkenin ulusal vergi dairesi, kripto Borsalarını ve işlemlerini vergilendirmeyi planlarken, hükümet, gelir getiren herhangi bir faaliyetin vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor. Kabine, kripto para birimleriyle ilgili yasa tasarısı için hazırlıklarına başladı.

Hindistan Ekonomi Bakanı Nirmala Sitharaman, hükümetin tüm seçenekleri kapatmadığını belirtirken insanlara blok zinciri, bitcoin ve kripto para ile denemeler için yeterli izinlerin verileceğini söyleyerek kripto para birimi konusundaki duruşunu netleştirdi.