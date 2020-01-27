Onur Binay/posta.com.tr

Counterpoint Research raporuna göre, Hindistan, 2019 yılında ülkeye gönderilen tahmini 158 milyon cihazla Amerika'yı geçerek en büyük ikinci akıllı telefon pazarı haline geldi. Çin, akıllı telefonda pazarında hala bir numaralı küresel lider.

Hindistan'ın ikinci sıraya yükselişi büyük ölçüde Çinli akıllı telefon üreticileri sayesinde. Xiaomi, Vivo, Oppo ve Realme gibi şirketler tarafından üretilen telefonlar 2019'da Hindistan'a gönderilen cihazların yüzde 72'sini oluşturdu.

Bu, Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinin Hindistan'daki popülaritesini büyütmesine de yardımcı oldu. Örneğin, Xiaomi söz konusu olduğunda, Hindistan şu an şirketin en büyük pazarı ve Çin'i bile geride bırakıyor.

Apple Hindistan'da da büyüme yaşadı. Raporda, şirketin iPhone XR modelindeki fiyat indirimlerinin yanı sıra iPhone 11 serisi cihazların piyasaya sürülmesi de yer alıyor. Ancak aynı şey Samsung için söylenemez. Şirket, 2019 yılında Hindistan'da herhangi bir büyüme yaşamadı. Aslında, satışlar yıl boyunca pazarda yüzde 5 azaldı.

Peki, bu ne anlama geliyor? Akıllı telefonlar Hindistan'ın büyük ve büyüyen nüfusu için daha erişilebilir hale geliyor.

Şimdi ülke akıllı telefon pazarında küresel bir lider. Çin'den sonra, markalar akıllı telefon cihazları söz konusu olduğunda Hintli tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını fark edecek.