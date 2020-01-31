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Hindistan cevizli kurabiye tarifi

Hindistan cevizli kurabiye malzemeleri

- 1 paket tereyağı (250g)

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- Aldığı kadar un (ortalama 3,5 – 4 su bardağı)

- 1 su bardağı Hindistan cevizi

- 2 adet yumurta (1 yumurta akını üzeri için ayırın)

Hindistan cevizli kurabiye yapılışı

Oda ısısındaki tereyağını, vanilya, pudra şekeri, yumurta ve kabartma tozunu yoğurma kabına ekleyin. İçine Hindistan cevizini ve unu ekleyin. Kıvam alana kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayın. Şekil verdiğiniz bezeleri önce yumurta akına daha sonra Hindistan cevizine batırın ve tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika hafif pembeleşinceye kadar pişirin.