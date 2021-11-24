Hindistan hükümeti, kripto para birimlerine yasak getirecek

Kripto para birimlerinin tehlikeli olduğunu belirten Hindistan hükümeti, kripto para birimlerinin tamamen yasaklanacağı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Yetkililer, ülkedeki kripto para piyasasındaki hızlı hareketlerin, geri dönülemez zararlar yol açabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte ülke içerisinde yapılan kripto para ticareti analiz ediliyor. Analizlerin ardından yetkililer, Hindistan içerisinde tüm özel kripto para birimlerini yasaklayacağını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve bazı milletvekilleri, dijital para piyasası ve güncel gelişmeleri tartışmak üzere birden fazla toplantı düzenledi. Son zamanlarda dijital para piyasasına çok büyük yatırımlar yapan Hindistan vatandaşları, sürekli olarak uyarılıyor.











