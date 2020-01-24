Hindistan insansı robotu Vyommitra’yı uzaya gönderecek

Onur Binay/posta.com.tr

Çin’in ardından Hindistan’da da uzay yarışına dahil oluyor. Buna istinaden Hindistan ilk önce geliştirdikleri insansı robot Vyommitra’yı uzaya gönderecek. Vyommitra, 2020 ve 2021 yıllarında iki kez olacak şekilde uzaya çıkacak.

Robotun ismi Sanskritçede “arkadaş” ve “uzay” anlamına gelen kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Hindistan Uzay Araştırma Kurumu‘nun (ISRO) kadınlardan esinlenerek oluşturduğu robotun ayakları ise yok.

ISRO başkanı K Sivan konu hakkında “Robot insanların uzaydaki fonksiyonlarını birebir şekilde canlandıracak. Böylelikle sistemin doğruluğunu kontrol etmek mümkün olacak. Gerekli bilgileri, tıpkı uzayda bir insan varmış gibi, görebileceğiz.” dedi.



















