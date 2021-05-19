Doğa Hindistan'da 18 fil koruma altındaki ormanda ölü bulundu

Hindistan'da 18 fil koruma altındaki ormanda ölü bulundu

Doğa

Hindistan'da 18 fil koruma altındaki ormanda ölü bulundu

Hindistan'ın kuzey doğusunda yerleşimin olmadığı bir koruma bölgesinde 18 vahşi Asya fili ölü bulundu. Yetkililer fillerin neden hayatını kaybettiğini tespit etmeye çalışıyor.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 15:09 Son Güncelleme:
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Associated Press'e konuşan bir yetkili, ölen fillerin koruma altındaki Kondali ormanında bulunduğunu ifade etti. Ölü filler arasında 4 de yavru bulunduğu ifade edildi. Fillerden 14'ü bir tepenin üzerinde, 4'ü ise tepenin altında bulundu. T24'ün haberine göre orman yetkilileri ve bir yerel siyasetçi fillerin yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybettiklerini düşündüklerini belirtti. Çevreci Soumyadeep Datta ise fotoğraflara göre bu ihtimalin düşük olduğunu ifade etti. 

Datta, fillerin zehirlenmiş olabileceğini ve kesin bir sonuç için otopsi raporlarını beklemeleri gerektiğini ifade etti. 

Cuma günü bölgeye incelemeler için bir grup veteriner ve yetkili gitti. 


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