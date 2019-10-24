Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki yetkililer 6 yıllık bir kovalamacanın sonunda nihayet kaçak kaplan avcılığı yapan, daha doğrusu kaplanları bile isteye katleden bir adamı yakaladılar. Mensup olduğu kabilenin inanışlarına göre Hindistan'a özel bir tür olan tembel ayıların cinsel organlarını yemenin iktidarsızlığa iyi geldiği ve cinsel gücü artırdığını söyleyen, Yarlen adıyla tanınan bu adam sayısız tembel ayıyı cinsel organlarını yemek için öldürmüş.

Türleri tehlike altında olan sayısız kaplanı öldüren, bu sebepten daha önce hüküm giyen ancak bir şekilde kanundan kaçmanın yolunu hep bulan bu acımasız hayvan katilinin cinayetlerine hiç ara vermediği, safra kesesi de yerel inançlara göre değerli olan tembel ayıları öldürüp, safra keselerini zengin Hint iş adamlarına sattığı öğrenildi.

2013 yılında cinsel organları kesilmiş tembel ayı cesetleri bulan ve soruşturmalarını genişleten yetkililer 6 yıldır Yarlen'in peşindeydi.

Times of India'nın haberine göre, katil yakalandıktan sonra sayısız kaplanı, tembel ayıyı, yüzlerce yaban domuzunu ve tavuşkuşunu öldürdüğünü itiraf etti.