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Hindistan'da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi

14 Şubat 2019, Perşembe 23:21
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Hindistan'da bombalı saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Cemmu ve Keşmir eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir araca bomba yüklü araçla saldırılması sonucu 10 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklama yapan polis memurlarından S.P. Pani, “Bu bir terör saldırısıydı ve saldırıya yol açan ihtimalleri araştırıyoruz. Patlama sonrası araştırma yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 

YENİ DELHİ (İHA)

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